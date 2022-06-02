Türkiye Gazetesi

İyi bir kamp geçtiğini belirten Özkaçar, "Kamp başladığından beri yoğun bir tempomuz var. Takım içerisinde birlikteliğimiz çok iyi düzeyde. Taktiksel anlamda da çalışıyoruz. Sadece saha içi değil, saha dışında da mental anlamda çalışmalarımız son gaz devam ediyor. Birlikte hareket ediyoruz. İnşallah her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Faroe Adaları, A Milli Takım'ı gözüne kestirdi! Hakan Ericson: "Kazanmaya geldik" UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Faroe Adaları Milli Takımı'nın teknik direktörü Hakan Ericson, amaçlarının galibiyet olduğunu söyledi.

FAROE ADALARI'NI DA YENELİM

Faroe Adaları ile cumartesi günü oynanacak maç için ise milli futbolcu, "Ne olursa olsun FIFA sıralamasında grubumuzda olan takımlara göre daha önde olduğumuz gözle görünüyor. Ama sonuçta yaptığımız spor, futbol. Futbolda hiç kimseyi küçümsememek gerekiyor. Sahaya çıktığımızda elimizden gelen her şeyin yüzde yüzünü yaparak grubumuzda başlangıçta Faroe Adaları olmak üzere 6 maçı kazanıp yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. 6’da 6 yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

BELÇİKA'DA KİRALIK OYNADI

Geride kalan sezonu kendisi açısından değerlendiren 21 yaşındaki futbolcu, "Kiralık olarak Belçika’da Oud-Heverlee Leuven’da forma giydim. Orada devamlı oynamak ve sezonu milli takımlarla beraber 40 maçla tamamlamak beni çok mutlu etti. Kendi gelişimim adına da Belçika Ligi’nde çok şey öğrendiğimi ve kendi futboluma daha çok değer kattığımı düşünüyorum. İnşallah bunun meyvelerini başta A Milli Takım olmak üzere ve uzun vadede karşılığını alacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz: A Milli Takım'a yogayı getireceğiz A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Alman çalıştırıcının yapacağı yenilikler arasında yoga fikri dikkat çekici...

LYON'DA TUTUNABİLECEK Mİ?

Gelecek seneki planları için ise başarılı defans oyuncusu, "Oud-Heverlee Leuven’de 1 yıllık kiralık sözleşmem vardı. Sözleşmem şu an bitti. 3 yıl Lyon ile kontratım bulunuyor. Lyon tarafı ile görüşmeleri menajerim sürdürüyor. Yeni sezon Lyon’un oyuncusu olarak öncellikle Lyon kampına katılacağımı düşünüyorum. Ama ardından ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Sadece kendi düşüncem değil, kulübüm ve menajerlerimin ortak düşüncesi doğrultusunda hareket etmeyi ve planlama yapmayı düşünüyoruz. Sadece iyi bir projenin içinde olmak istiyorum diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

YOGA EĞİTİMİ NASIL GİDİYOR?

Milli Takım’da yoga ve kayropraktik eğitimlerinin nasıl gittiğinin sorulması üzerine genç futbolcu, "Sadece saha içinde taktiksel diziliş ve oyunsal anlamda değil, kendimizi saha dışında da geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni yöntemler; meditasyon, kayropraktik, hepimizin takım içerisinde de ilgiyle ve sevgiyle karşıladığı şeyler oldu. Çalışmalarımıza saha içinde de, saha dışında da en modern şekilde devam ediyoruz" diye cevap verdi.

Son dakika: Stefan Kuntz'dan Emre Mor ve İrfan Can Kahveci açıklaması A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Milli Takım'ın aday kadrosuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Alman çalıştırıcı, "Emre Mor ile iletişim halindeyim, onun için A Milli Takım kapısını açık tutmak istiyorum. Bu durum İrfan Can Kahveci için de geçerli" ifadelerini kullandı.

TAKIMDA ALMAN DİSİPLİNİ VAR

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Stefan Kuntz’un oyun sisteminin nasıl olduğuyla ilgili sorulan soruya Özkaçar, "Hocanın oyun sistemi iyi. Tecrübeli bir hoca. Takım içerisinde Alman disiplini var. Hocanın oyun disiplinine de, kurduğu sisteme de güveniyorum. İnşallah o sistem yer alabilmek için çalışmalarıma devam edeceğim" şeklinde cevapladı.

ALTAY'DAN FRANSA'YA

2020 yazında Altay'dan Olypique Lyon'a transfer olan Cenk, altyapısından yetiştiği İzmir ekibine 1.5 milyon euro bonservis kazandırmıştı. OH Leuven'de iyi bir sezon geçiren milli futbolcunun Lyon'la 2025 yılına kadar sözleşmesi var.