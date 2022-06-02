Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı. Sarı-Lacivertliler sosyal medya hesaplarından Portekizli teknik direktörle 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Jorge Jesus tanıtım yazısında şu ifadeler yer aldı.

TAM BİR "WİNNER"

"Kariyeri boyunca 3 farklı ülkede 4’ü lig şampiyonluğu olmak üzere 19 majör kupa kazanan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, önümüzdeki 1 sezon boyunca Fenerbahçemizin başında olacak.

33 yılı aşkın kariyerinde 15 takım çalıştıran Jorge Jesus, çıktığı 834 resmi maçta 2,04’lük puan ortalaması yakaladı."

Jorge Jesus 5 yıldızlı poz verdi, 5 ismin biletini kesti Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Portekizli dünyaca ünlü hoca, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Jesus’a Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti. Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı. Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesisler bulunan çim sahaları gezdi.

"Braga, Benfica, Sporting CP Lizbon, Al-Hilal ve Flamengo gibi takımları çalıştıran 68 yaşındaki çalıştırıcı, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını Takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz!"

SÖZLEŞME NEDEN 1 YILLIK?

Sarı-Lacivertli taraftarlar ve futbol kamuoyunun aklına "neden 1 yıl" sorusu takıldı. Bunun nedeni Jesus'un özel isteği... Tecrübeli hoca kariyeri boyunca yeni kulüplerindeki ilk deneyiminde hep 1 yıllık sözleşme imzalıyor. Bunu başkan Ali Koç'a ileten Jesus, Fenerbahçe'de de geleneği değiştirmedi.

Fenerbahçe paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ali Koç ile Jorge Jesus'tan dikkat çeken Türkçe diyalog Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, deneyimli hocanın Türkçe diyaloğunu içeren bir video paylaştı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören videoda Jesus'un Ali Koç'a Türkçe karşılık vermesi yoğun ilgi gördü.

Jorge Jesus Kadıköy'ü gezdi... Fenerbahçe'nin yeni hocasının ilk gün mutluluğu Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, stadı gezdi, kulüp müzesini dolaştı, başkan Ali Koç ve personelle ilk gününü geçirdi. Sarı-Lacivertli kulüp Jesus'un Kadıköy'deki ilk gününden fotoğraflar paylaştı.

Jorge Jesus Di Maria'yı Fenerbahçe'ye getirmek istiyor! İşte Portekizli'nin yetiştirdiği yıldızlar... Fenerbahçe'de bir süredir belirsizliğini korunan teknik direktör konusu, Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımın başına getirilmesinin ardından son buldu. Jesus, dünya futboluna önemli isimler kazandırırken ayrıca kulübüne de maddi kazanç sağladı. Bu isimlerin başında Angel Di Maria geliyor. PSG'den ayrılan ve Juventus'la anılan Arjantinli yıldızın Fenerbahçe'ye transferi Portekizli hocanın Ali Koç'tan en büyük isteği...

SON DAKİKA Fenerbahçe Jorge Jesus'u resmen açıkladı Jorge Jesus KAP'a bildirildi... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyordu. Sarı-Lacivertli taraftarların aylardır merak ettiği teknik direktör kim olacak, ne zaman gelecek soru dün gece yanıt buldu. Dünyanın elit teknik direktörleri arasında gösterilen 67 yaşındaki Portekizli bugün tesisleri gezecek, yarın imzayı atacak. İmza töreni tarihi ise kısa süre içinde duyurulacak.

Jorge Jesus çılgınlığı... Fenerbahçe taraftarları uyumadı Jorge Jesus nihayet İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ne zaman İstanbul'a geleceği merak ediliyordu. Sarı-Lacivertli taraftarların aylardır merak ettiği teknik direktör kim olacak, ne zaman gelecek soru yanıt buldu. Dünyanın elit teknik direktörleri arasında gösterilen 67 yaşındaki Portekizli bugün tesisleri gezecek, yarın imzayı atacak. İmza töreni tarihi ise kısa süre içinde duyurulacak.