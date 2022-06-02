Türkiye Gazetesi

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Uzun yıllardır, 'Çubuklu'yu başarıyla taşıyan değerli oyuncumuz Naz Aydemir Akyol ile önümüzdeki sezon için yollarımız ayrılmıştır." denildi.

MİLLİ TAKIMI DA BIRAKMIŞTI

Açıklamada ayrıca "Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için unutulmayacak sayısız başarılara imza atan, Fenerbahçe Müzesi'nde bulunan kupalarımızda ve ödüllerimizde izi olan, defalarca 'en iyi pasör' olarak kariyerini taçlandıran değerli sporcumuza bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bunun sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DE İKİ DÖNEM OYNADI

Fenerbahçe'de 2009-2012 yıllarında oynadıktan sonra 2019 yazında Sarı-Lacivertli formaya geri dönen 31 yaşındaki pasör, geçtiğimiz aylarda da A Milli Takım'a veda etmişti. Eski basketbolcu Cenk Akyol'la evli olan ve Pamir isimli bir çocuğu olan Naz aynı zamanda İlkay Dündoğan'ın kuzeni.

MİNA POPOVİC DE GİTTİ

Şampiyonluğu VakıfBank'a kaptıran Fenerbahçe Opet'te Sırp yıldız Mina Popovic de ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın oyuncusu Mina Popović ile yollarımız ayrılmıştır. Oyuncumuza tüm emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldıç