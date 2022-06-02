Türkiye Gazetesi

Hareket öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Bandırmaspor tribün lideri Özgün Eren, Kocaeli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma için çok sayıda taraftarın Kocaeli'ye gittiğini belirterek, "Yaklaşık 15 bin Bandırma taraftarı şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracak. Bandırmaspor tarihinde en önemli maç bence. Allah yüzümüzü güldürsün." diye konuştu.

Taraftarlardan Furkan Kaynar da Bandırmaspor'un hak ettiği şampiyonluğu alacağına inandığını dile getirdi.

Taraftarlardan Fethi Duru ise maça coşku içinde gidip coşkuyla dönmek istediklerini vurgulayarak, "Sezon başından itibaren olan yorgunluğu bu akşam kazanarak atacağız inşallah." ifadesini kullandı.

BANDIRMASPOR - İSTANBUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor bu akşam saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda karşılaşacak. Kazanan takım, MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor'dan sonra bu sezon Süper Lig'e çıkacak 3. ve son takım olacak.

BANDIRMASPOR - İSTANBUSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bandırmaspor - İstanbulspor maçı TRT Spor ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Bu karşılaşmayı izlemek isteyenler TRT Spor'dan canlı ve şifresiz bir şekilde izleyebilir

Play-off finali Kocaeli Stadı'nda oynanacak... Bandırmaspor mu, İstanbulspor mu? Spor Toto 1. Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak play-off finalinin oynanacağı stat belli oldu.

Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Final saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. İki takım bu sezon oynadığı iki karşılaşmada da 0-0 berabere kalmıştı. Ankaragücü ve Ümraniyespor'dan sonra Süper Lig'e 3. bilet kesilecek. Bandırmaspor tarihinde bir ilki başarmak istiyor. Peki, Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Final saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?