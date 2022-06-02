Türkiye Gazetesi

Roland Garros'ta tenis tarihine geçecek bir olay yaşandı... Sezonun 2. Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ta çeyrek finale kadar yükselen 19 yaşındaki Danimarkalı raket Holger Rune, Norveçli rakibi Casper Ruud'a setlerde 3-1 yenilerek elendi. Bu yıl oynadığı turnuvalarda adını duyurmaya başlayan ve ATP sıralamasında 40 numaraya kadar yükselen Rune, annesinin kalbini kırdı!

"ÇIK DIŞARI, GİT BURADAN!"

İskandinav derbisinde geriye düşen ve sinirleri bozulan Rune, tribünden annesinin verdiği talimatlara daha fazla dayanamadı. Locasında koçuyla yan yana oturan annesine sinirli bir şekilde dönen genç tenisçi, Danca 'forlade' diye defalarca bağırdı. Danimarkalı raketin annesi de oğlunu daha fazla sinirlendirmemek için arkasını dönüp gitti. Kameralara yansıyan o anlarda Rune kullandığı kelime kabaca "çık dışarı" anlamına geliyor.

ANNESİ DE ESKİ TENİSÇİ

Holger Rune'nin annesi Anneke Rune de eski bir tenisçi...

Çeyrek final mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında kendisine bu olay sorulan Rune, şunları söyledi:

"Öncelikle anneme stadyumu terk etmesini söylemedim. Tepki başka birineydi. Oluşturulan algı yanlış. İlk çeyrek finalimde istediğim düzeyde oynayamamak ve kaybetmek üzücüydü. Özellikle ilk sette toplara düzgün vuramadım. Annemi çok seviyorum, onu içeri ben göndermedim. Maç sırasında hayal kırıklığına uğradığım anlarda annem veya antrenörümün tribünü terk etmesi oyunumu düzeltmeme yardımcı oluyor. Yani onlar bunun farkındalar. O yüzden ikisine de ayrılmaları yönünde bir şey söylemem. Annem Tsitsipas maçında da tribünü terk etmişti. Buna beni rahatlatmak için kendisi karar veriyor, ben değil."

Dünya 1 numarası Swiatek yine şaşırtmadı: Fransa Açık'ta son 8'e kaldı Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek, dünya 74 numarası Zheng Qinwen'i 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.