Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde bir türlü anlaşma sağlanamayınca Sinan Bolat, Westerlo ile anlaştı. 33 yaşındaki milli kaleci, Belçika ekibi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sinan Bolat Westerlo'ya bedelsiz katıldı.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Sinan Bolat, Genk, Standard Liege, Kayserispor, Porto, Club Brugge, Nacional, Arouco, Antwerp ve Gent takımlarında da oynadı. Fenerbahçe takımdan ayrılan ikinci kaleci Berker Özer'in yerine tecrübeli kaleciyi transfer etmek için girişimde bulundu. Ancak anlaşma sağlanamadı. Sinan Bolat Galatasaray'da Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası kazandı.

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