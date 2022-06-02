Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig playoff final maçında Royal Hastanesi Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı İstanbulspor 2-1'lik skorla kazanarak seneler sonra Süper Lig'e çıktı.

18 SENE SONRA DÖNDÜLER

Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de Süper Lig yer alacak olan İstanbulspor, 2004/05'ten sonra ilk kez en üst ligde boy gösterecek. Bandırmaspor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırmış oldu.

8 İSTANBUL TAKIMI

Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de 8 İstanbul takımı olacak. İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor ve İstanbulspor Süper Lig'de olacak.

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Ryan Babel Süper Lig'de kalıyor... Hollandalı forvete eski kulübü Kasımpaşa talip Kasımpaşa Ryan Donk'tan sonra Ryan Babel'i de bedavaya geri almak istiyor. Galatasaray'ın Hollandalı forveti eski takımına geri dönme fikrine sıcak...