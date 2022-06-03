Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız bayrağımızı ulullararası spor müsabakalarında dalgalandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Dilara Uçan, kadınlar 76 kiloda 2 bronz madalya kazandı.

MADALYA SAYIMIZ 17'YE YÜKSELDİ

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen şampiyonada mücadele eden Dilara Uçan, silkmede 121, toplamda da 220 kilo kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu. Dilara, koparmada ise 99 kiloyla 4. sırada yer aldı.

Organizasyonun 6. günü sonunda ay-yıldızlı sporcuların madalya sayısı 17'ye (6 altın, 6 gümüş, 5 bronz) yükseldi.

Yarın kadınlar 81 kiloda Dilara Narin podyuma çıkacak.

Millilerden Avrupa Halter Şampiyonasında 4 madalya Arnavutluk'ta devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, 1 altın 2 gümüş, Berfin Altun ise 1 gümüş madalya kazandı.

Büyük gurur! Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden millilerimiz; Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan, Burak Uygur ve kadınlar kumite finalinde mücadele eden Serap Özçelik Arapoğlu altın madalya kazandı.

Milli karateciler Eda Eltemur ve Erman Eltemur'da Avrupa şampiyonasında altın madalya Avrupa Karate Şampiyonası kadın kumite 68 kilo finalinde milli sporcu Eda Eltemur, Slovakya'dan Miroslava Kopunova'yı yenerek altın madalya kazandı. Kardeşi Erman da İngiliz rakibini yenerek altını boynuna taktı.