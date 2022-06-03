Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de oynanan Spor Toto 1. Lig playoff final maçında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmayı başardı. 14'te İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşuyla öne geçen İstanbul ekibine Bandırmaspor 45+3. dakikada Keny'nin penaltısıyla karşılık verdi. 45+9'da bu defa penaltı kazanan İstanbulspor oldu ve İbrahim Yılmaz takımını bir defa daha üstünlüğe taşıdı: 2-1. Bu iki penaltı da VAR kararıyla verildi.

36 MAÇIN 25'İ İSTANBUL'DA

İkinci yarıda Bandırma'nın atakları yoğunlaştı. 66'da Alpay Koldaş tabelayı eşitlese de bir defa daha VAR uyarısıyla ekrana giden hakem Halil Umut Meler golü iptal etti. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve İstanbulspor 17 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Boğalar önümüzdeki sezon en üst ligde mücadele edecek 8. İstanbul takımı oldu. Gelecek sezon 19 ekibin yer alacağı Süper Lig'de İstanbul takımları yapacakları 36 maçın 25'inde şehir dışına çıkmayacak.

SÜPER LİG'DE İSTANBUL TAKIMLARI

● Başakşehir ● Beşiktaş ● Fenerbahçe ● Galatasaray ● İstanbulspor ● Karagümrük ● Kasımpaşa ● Ümraniye

BANDIRMA TARAFTARI ÖRNEK OLDU

10 bin Bandırmaspor taraftarının örnek bir hareketle kupayı kazanan İstanbulspor'u tribünlere çağırarak alkışlaması gecenin en güzel tablosuydu.

AİLELERİNE KOŞTULAR

17 yıl sonra Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşayan İstanbulsporlu futbolculara kupayı, maçı tribünde takip eden TFF Başkanı Servet Yardımcı verdi. Kupayı alan futbolcular, önce ailelerinin, daha sonra taraftarlarının yanına koştu.

Süper Lig'e çıkan 3. takım İstanbulspor oldu Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.