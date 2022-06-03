Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş sol kanat için turnayı gözünden vurmaya hazırlanıyor. Larin'in yüksek ücret talebi ve N'Koudou'nun sık sık sakatlanması sebebiyle bu bölge için nokta atışı yapmak isteyen siyah beyazlılar aradığı isim için uzaklara bakmadı. Bonservisi Aston Villa'da bulunan ve geçen sezonu Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Trezeguet büyük ihtimalle Kara Kartal olacak. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ilk olarak Trezeguet ile anlaşmaya vardı. Başakşehir'de tekrar forma giymek istemeyen 27 yaşındaki oyuncu Beşiktaş için çok heyecanlı.

SIKI PAZARLIK

Siyah beyazlı idareciler transferi bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Trezeguet'nin, Aston Villa'dan kazandığı 3,1 milyon avronun yarısının ödenmesi konusunda da anlaşmaya varıldı. Siyah beyazlılar ayrıca kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonunun da bulunması için ısrarcı. Aston Villa'nın opsiyonu 8 milyon avro olarak belirlemek istediği öğrenildi. İki kulübün bu konuda pazarlıkları devam ederken, olumlu geçen görüşmeler sebebiyle Trezeguet'nin Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’I SEVİYOR (!)

Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de beş maçta oynayan Trezeguet, bunların üçünde gol sevinci yaşadı. Son olarak bu sezon siyah beyazlıların sahasında Başakşehir'le 2-2 berabere kaldığı maçta da açılış golü Mısırlı yıldızdan gelmişti.



Wout Weghorst

KİRALIK TEKLİFİ YAPILDI: WEGHORST GİRİŞİMİ

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş santrafor Wout Weghorst için girişimde bulundu. Ocak ayında 14 milyon avroya İngiliz ekibi Burnley'e imza atan 29 yaşındaki Hollandalı oyuncu için kiralık görüşmeleri başlatıldı. Weghorst'un yıllık ücretinin yarısı olan 1 milyon avro ödenecek. Satın alma opsiyonu olursa transfer gerçekleşecek

TARAFTARLAR MUZ ATMIŞ: CAICEDO'YA IRKÇILIK

Beşiktaş'ta santrfor adaylarından biri olan Jordy Caicedo'nun, kendi takımı CSKA Sofya'nın taraftarları tarafından ırkçılığa maruz kaldığı ortaya çıktı. Muz atılan siyahî oyuncunun bu nedenle çok üzgün olduğu ve takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

Romain Saiss Beşiktaş'ta... Kartal aradığı stoperi Premier League'de buldu Beşiktaş, Wolverhampton'dan ayrılan Faslı stoper Romain Saiss'le her konuda anlaştı. Bonservisi elinde olan 1.88 boyunda ve 32 yaşındaki Saiss, 27 Haziran'daki kapma yetişecek. Domagoj Vida'yla yolları ayıran Siyah-Beyazlılar aynı kalitede bir stoperi bedavaya buldu.