Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın büyük ölçüde anlaşma sağladığı Faslı stoper Romain Saiss, kulübü Wolverhampton Wanderers'a veda etti. Premier League ekibinde son 6 sezondur forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, "Kurtlar"ın ikonik futbolcularından biriydi.

Saiss'in veda sözleri şu şekilde: "Belki kulüp tarihinin en iyi oyuncusu değilim ama bu kulüp için, taraftarlarımız için, şehir için her şeyini veren ve sadece harika şeyler başarmaya çalışan, her gün keyif alan bir oyuncu olarak hatırlanmak isterim."

Romain Saiss Beşiktaş'ta... Kartal aradığı stoperi Premier League'de buldu Beşiktaş, Wolverhampton'dan ayrılan Faslı stoper Romain Saiss'le her konuda anlaştı. Bonservisi elinde olan 1.88 boyunda ve 32 yaşındaki Saiss, 27 Haziran'daki kapma yetişecek. Domagoj Vida'yla yolları ayıran Siyah-Beyazlılar aynı kalitede bir stoperi bedavaya buldu.

ROMAİN SAİSS NE ZAMAN GELİYOR?

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, futbolcu ile kesin anlaşma aşamasına geldi. Siyah beyazlılar bu transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturacak. Romain Saiss mevcut planlamada 27 Haziran'daki kampa yetiştirilecek

ROMAİN SAİSS'TEN KARTAL'A 3 YILLIK İMZA

Beşiktaş, serbest durumda olan Faslı oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 32 yaşındaki futbolcu, sona eren sezonda takımıyla 32 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

2016-17 sezonundan bu yana Wolverhampton'da top koşturan Saiss, daha önce Fransa'da Angers, Le Havre ve Clermont forması giydi. Tecrübeli futbolcu, Fas Milli Takımı ile 61 maçta görev yaptı.

1.88'lik Romain Saiss hem stoper hem ön libero oynuyor. 181 maç ön libero, 4 maç da sol bek oynadı. Çok yönlü bir futbolcu olması ve sol ayaklı olması teknik direktör Valerien Ismael'i etkiledi. Bonservisi elinde. Beşiktaş'ın 1 numaralı hedefi konumundaydı ve imzalar atılmak üzere.

Beşiktaş transfer haberleri: Trezeguet Kartal oluyor Siyah beyazlılar Mısırlı oyuncuyla her konuda, Aston Villa ile kiralık ücretinde anlaştı. Satın alma opsiyonu için de görüşmelerde sona gelindi.

Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu arasında Beşiktaşlı yok (1 Haziran 2022) Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusundan 5'i Fenerbahçe forması giyiyor. Beşiktaş'ın en pahalı ismi Ersin Destanoğlu, Transfermarkt'ın 1 Haziran 2022 güncellemesinde Ferdi Kadıoğlu'nun gerisinden kaldı. İlk 10'da tek Beşiktaşlı bile yok. Zirvede ise Uğurcan Çakır var.