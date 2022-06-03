Türkiye Gazetesi

Ligin ilk haftasında Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen, daha sonra da fazla süre alamayan Abdulkadir Ömür, 4. haftadaki Galatasaray maçında da performansı nedeniyle taraftarın tepkisiyle karşılaşmıştı. Müsabakada 2-0 geriye düşen Karadeniz ekibinde, bir taraftarın sahaya girip tepki göstermesinin ardından oyundan alınan, sahayı gözyaşlarıyla terk eden 22 yaşındaki oyuncu, daha sonraki dönemde ise performansını yükselterek 7 gol, 4 asiste imza attı.

DİRİLİŞ ABDÜLKADİR

Abdulkadir Ömür, Galatasaray ile oynadıkları maçı unutamıyor. Söz konu maçta dibi gördüğünü, sonraki süreçte ise teknik direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarının desteği ile performansını yukarıya doğru çıkardığını vurgulayan yetenekli oyuncu, şunları söyledi:

"Galatasaray maçı kariyerimin en zorlandığım, en üzüldüğüm maçlarından bir tanesiydi. Benim için çok kötü bir geceydi. Taraftar sahaya atlamıştı. 'Niye oynamıyorsun' diye sitemde bulunmuştu. Ben de o an bir şey diyemedim. Çünkü elim ayağım kesilmişti. Taraftarlarımız hem seviyor hem de bazen sözleriyle dövüyorlar. Zirveye en iyi şekilde yaklaşabilesin diye dibi görmek gerekir. Bana bunu Abdullah Avcı söylemişti. Trabzonspor formasıyla bunu yaşamam benim için utanç verici bir olaydı. Kötü bir geceydi ve çok ağlamıştım. Bunlardan çok büyük dersler çıkardık. Sonraki süreçte daha büyük hayaller kurmaya başladım. Buralara gelmek ise insana güzel hissettiriyor. Bu olaydan sonra takıma az da olsa katkı sağlayabiliyorsam kendimi daha iyi mevkiiye koyabiliyorum."

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