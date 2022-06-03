Türkiye Gazetesi

Marcelo Fenerbahçe'ye mi transfer oluyor? Sarı-Lacivertliler'de sol bek sorununa kesin çözüm arayan yönetim, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un onayı doğrultusunda Marcelo için girişimlere başlamıştı. Real Madrid'de geçen 15 sezonun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle İspanyol devine veda eden Brezilyalı futbolcu için ilk temas kuruldu.

FENERBAHÇE'NİN YENİ ROBERTO CARLOS'U

Dünyaca ünlü sol bekin gelecek sezon hangi takımda forma giyeceğine ilişkin Brezilya basınından önemli bir iddia geldi. Habere göre; Marcelo ya Fluminense formasıyla ülkesine ve yetiştiği takıma geri dönecek ya da Fenerbahçe'yle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Hatırlanacağı gibi, Real Madrid'in bir diğer efsane sol beki Roberto Carlos, Madrid ekibine veda ettikten sonra 2.5 sezon Fenerbahçe forması giymişti.

TRABZONSPOR'A PAHALI GELDİ

Marcelo'nun ismi kısa süre önce Trabzonspor'la da anılıyordu. Ancak sambacının maliyeti Süper Lig şampiyonunu aştı. Fenerbahçe ise hedeflediği oyuncu satışlarına güvenerek Marcelo transferine girmiş durumda... 8 yıldır şampiyon olamayan Sarı-Lacivertliler'de taraftarın gönlünü almak isteyen Ali Koç yönetimi dünya yıldızı getirmek istiyor.

Fluminense'nin yanı sıra ABD'den talipleri olan Marcelo'nun Avrupa'da kalmak istemesi transferde Fenerbahçe'yi öne çıkarıyor.

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