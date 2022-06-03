Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk müsabakasında yarın Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı oyuncu Cengiz Ünder, bu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi hazırlandıklarını belirten Cengiz, “Sezon sonu her zaman zor geçiyor. Hedefimiz 4 maçı da kazanmak” dedi.

YENİ KRAL CENGİZ ÜNDER

Burak Yılmaz’ın milli takımı bırakmasının ardından kendilerinde sorumluluğun artıp artmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Cengiz Ünder, “Burak ağabey uzun zaman milli takıma hizmet etmiş biri. Bizim kaptanımızdı, gidişine çok üzülmüştük. Artık yeni bir dönem başlıyor. Herkesin farklı sorumlulukları var. Herkes bu sorumlulukları üstlenerek en iyi yerlere gelmek istiyoruz. Tek önceliğimiz dört maçı iyi geçirmek. Bunu yapacağımıza inanıyorum. İlerleyen dönemlerde çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

Faroe Adaları'yla ilk resmi maç... A Milli Takım C Ligi'ne 3 puanla başlamak istiyor A Milli Takım, Faroe Adaları maçıyla birlikte rakibi ile ilk kez resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 15 Temmuz 1991 tarihinde hazırlık maçında karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti. 4 maçlık UEFA Uluslar Ligi macerası başlıyor.

"KENDİMİ ARTIK DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM"

Kariyerinin başında Avrupa’ya gittiğini hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, 3 farklı ülkede kendisini geliştirdiğini aktararak, “Genç yaşımda Avrupa’ya çıktım. Hayatımın en doğru kararlardan bir tanesiydi. Umarım uzun yıllar Avrupa’da oynarım. 3 ülkede oynadım, her yerde farlı bir şeyler öğrendim. İtalya’da taktiksel olarak, İngiltere’de fiziksel olarak, Fransa’da daha güçlü bir oyun olarak... Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şu anda daha tecrübeli olduğumu hissediyorum. Umarım bir sonraki sene benim için daha iyi olur. Kendimi artık daha güçlü hissediyorum” cümlelerine yer verdi.

Faroe Adaları, A Milli Takım'ı gözüne kestirdi! Hakan Ericson: "Kazanmaya geldik" UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Faroe Adaları Milli Takımı'nın teknik direktörü Hakan Ericson, amaçlarının galibiyet olduğunu söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Milliler, bu maçın ardından 7 Haziran Salı günü Litvanya ve 11 Haziran Cumartesi de Lüksemburg ile deplasmanda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar son olarak da 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya ile oynayacak.

Cenk Özkaçar: A Milli Takım'da Alman disiplini var A Milli Takım stoperi Cenk Özkaçar, Faroe Adaları ile başlayacakları Uluslar Ligi’nde 6’da 6 yapmak istediklerini söyledi. Kariyerini Fransız ekibi Lyon’da sürdüren 21 yaşındaki futbolcu , ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçlar, bu sezon değerlendirmesi ve gelecek planları hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz: A Milli Takım'a yogayı getireceğiz A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Alman çalıştırıcının yapacağı yenilikler arasında yoga fikri dikkat çekici...