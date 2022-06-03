Türkiye Gazetesi

Bursaspor altyapısından yetişen ve Avrupa futbolunda önemli işlere imza atan Enes Ünal, değerine değer katıyor. İspanya’nın Getafe takımında forma giyen milli futbolcunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 25 milyon Euro, yani 445 milyon TL oldu.

GETAFE'DE YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Bursaspor’da 3.2 milyon Euro’ya kadar çıkan piyasa değerini Manchester City’e transfer olduktan sonra katlayan ve gittiği takımlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki golcü oyuncu, A Milli Takım’ın da değişilmez oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Enes Ünal, Twente’de 10 milyon Euro, Villarreal'de ise 14 milyon Euro’luk piyasa değerleriyle dikkat çekmişti.

Bu sezon La Liga'da 16 gol atan ve Getafe'yi kümede tutan milli golcü, İspanyol ekibinde yılın futbolcusu seçilmişti. Enes'in kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu arasında Beşiktaşlı yok (1 Haziran 2022) Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusundan 5'i Fenerbahçe forması giyiyor. Beşiktaş'ın en pahalı ismi Ersin Destanoğlu, Transfermarkt'ın 1 Haziran 2022 güncellemesinde Ferdi Kadıoğlu'nun gerisinden kaldı. İlk 10'da tek Beşiktaşlı bile yok. Zirvede ise Uğurcan Çakır var.

Enes Ünal, İspanya'da sezonu 16 golle bitirdi Milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'da sezonu 16 golle kapattı. Ünal, ligin en çok gol atan 5. futbolcusu olmayı başardı.

Enes Ünal ile Okay Yokuşlu'yu ayıran tarihi rekabet La Liga'da attığı gollerle sezona damga vuran isimlerden biri olan Enes Ünal ve milli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'dan 10 kısa soruya 10 kısa cevap... İki yıldız isim Endülüs derbisi konusunda görüş ayrılığı yaşadı! Biri Sevilla derken, diğeri Real Betis dedi.

Enes Ünal: Messi değilsen tek başına bir şey yapman çok zor... Getafe'yle birlikte yükseldim La Liga'da gol krallığı yarışında 3. sırada yer alan milli foırvet Enes Ünal, hakkında çıkan transfer haberleri için "Tabii bazı şeyler, bazı ilgiler oluşuyor ama daha sezon bitmedi, çok erken. Üç yıl daha sözleşmem var. Serbest kalma bedelim çok yüksek" dedi. Getafe'nin yıldızı hocası Flores için ise "Cenaze gibi bir soyunma odasını alıp hayata döndürdü" yorumunda bulundu