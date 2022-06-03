Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da düello çağrısı... Eşref Hamamcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın yakın geçmişini doğru tahlil etmek, güncel durumu eksiksiz anlamak ve kulübümüzün önündeki fırsatları, riskleri ve çözüm alternatiflerini birlikte değerlendirmek üzere 11 Haziran 2022 seçimleri öncesi iki başkan adayının GSTV'de karşılıklı olarak görüş, öneri ve yaklaşımlarını müzakere davetimi kulüp başkan adayı olarak Sayın Dursun Özbek'e teklif ediyor, dilediği tarihte karşılıklı gündemi ve geleceği konuşmak, Galatasaraylıları aydınlatmak arzumu paylaşmak istiyorum. Bu konuda kulübümüzün en yüksek ve bağımsız istişare kurulu olan divan kurulumuzun gerekli koordinasyon için inisiyatif almasını temenni ederim."

DURSUN ÖZBEK GELECEK Mİ?

Galatasaray'da bir dönem başkanlık yapan ve baskın seçimde koltuğu rahmetli Mustafa Cengiz'e kaptıran Dursun Özbek'in bu çağrıya ne cevap vereceği merak ediliyor. Eğer Hamamcıoğlu ile Özbek bu çağrı sonrası GS TV'de karşı karşıya gelirse son yılların en heyecanlı televizyon yayınlarından biri gerçekleşecek.

Galatasaray'da Roberto De Zerbi sesleri... Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı Galatasaray'da önce başkan belirlenecek ardından teknik direktör... Ancak iki başkan adayı daha şimdiden seçimi kazanmış gibi teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayının yabancı olduğu biliniyordu. O isim ortaya çıktı; Roberto De Zerbi...

Eşref Hamamcıoğlu: Metin Öztürk seçime tek başına girseydi kaybedeceğine emindi Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızılılarda artık çatı aday arayışının bitmesi gerektiğini söyleyerek, "Önce temeli düzeltmemiz lazım. Ondan sonra çatı adayları, aday olarak çıkabilirler. Eğer kendi listesini yapamayacağı için veyahut tek başına girmesi sonucu seçimi kaybedeceğinden emin olan adaylar bir koalisyon yaparak Galatasaray Spor Kulübü içinde pozisyon belirlemeye çalışıyorlarsa bu Galatasaray’ın makus tarihi olamaz" dedi.

Galatasaray'da seçimin iki adayı Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu Dursun Özbek, üyelerin baskıları sonucu göreve tekrar talip olurken "Bizde sen-ben yok Galatasaray var" derken Eşref Hamamcıoğlu da "Rekabet husumete dönüşmemeli" diye konuştu.