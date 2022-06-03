Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı sonunda Jesus ile fotoğraf çekilmek için ayağa kalkmaya hazırlanan Ali Koç'a muhabirlerden dikkat çeken bir istek geldi. Önlerinde bulunan su şişelerinin kaldırılmasını talep eden muhabirler aldıkları cevap ile şok yaşadılar.

"BIRAK ONU, PARA KAZANIYORUZ"

Başkan Ali Koç, "Hayır, bırak onu. Onlardan para kazanıyoruz. Kaldırılır mı ya?" dedi. Bu olay basın toplantısının sonunda gülüşmelere neden oldu.

Fenerbahçe paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ali Koç ile Jorge Jesus'tan dikkat çeken Türkçe diyalog Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, deneyimli hocanın Türkçe diyaloğunu içeren bir video paylaştı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören videoda Jesus'un Ali Koç'a Türkçe karşılık vermesi yoğun ilgi gördü.

Jorge Jesus imza töreninde Mesut Özil detayı... "Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim" Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus için Kadıköy'de imza töreni düzenlendi. Başkan Ali Koç'la birlikte basının karşısına geçen Portekizli, açıklamalarda bulundu. Jesus, takımdaki geleceği merak edilen Mesut Özil konusundan "Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim" dedi.