Türkiye Gazetesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren ve her sıklette 32 sporcunun davetle katıldığı Roma 2022 Taekwondo Grand Prix’de yüzümüz güldü. Turnuvanın ilk gününde 3 olimpik sıklette 6 milli sporcu tatamiye çıktı.

HAKAN REÇBER İLK OLDU

Erkekler 68 kiloda Hakan Reçber altın madalyaya ulaştı. Reçber, bunu başaran ilk erkek sporcu unvanını elde etti. Hakan Reçber, ilk turda Brezilya’dan Joao Victron Souza Diniz’i, ikinci turda Hırvatistan’dan Leon Glasnovic’i, çeyrek finalde Brezilya'dan Edival Pontes’i, yarı finalde İngiltere’den Bradly Sinden’i ve finalde İsveç’ten Ali Alian’ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 58 kiloda Görkem Polat da olimpiyat şampiyonunu yendiği organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.

"ŞAMPİYONLUKTA HIZ KESMİYORUZ"

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, taekwondo olarak ülkeye güzel haberler vermeye devam ettiklerini söyledi. Şahin "19 Mayıs haftasında İngiltere’de elde ettiğimiz tarihi şampiyonlukların hemen ardından hız kesmiyoruz. Olimpiyatlar yolunda çok önemli bir organizasyon olan Grand Prix'in ilk gününde Hakan Reçber ile tarihi bir madalya elde ettik. Ayrıca genç sporcumuz Görkem Polat’ın bronz madalyası da çok değerli. Burada mücadele eden bütün sporcularımızı ve başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Organizasyonun ikinci gününde 3 olimpik sıklette 5 milli sporcu mücadele edecek.

Avrupa Tekvando Şampiyonası Türk sporcular altın madalya kazandı İngiltere'de gerçekleştirilen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda Alican Özcan ile Nurcihan Ekinci, altın madalya elde etti.

Millilerden Avrupa Halter Şampiyonasında 4 madalya Arnavutluk'ta devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, 1 altın 2 gümüş, Berfin Altun ise 1 gümüş madalya kazandı.

Büyük gurur! Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya Avrupa Karate Şampiyonası'nda mücadele eden millilerimiz; Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan, Burak Uygur ve kadınlar kumite finalinde mücadele eden Serap Özçelik Arapoğlu altın madalya kazandı.