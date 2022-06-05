Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sarı kırmızılı takımda 11 Haziran’daki seçim öncesi renkler belli oluyor, başkan adaylarına jestler geliyor. Mevcut başkan Burak Elmas, yeniden başkanlığa aday olan Dursun Özbek’e göreve gelmesi durumunda imza attırabileceği iki isim sundu. Onlar da Beşiktaş ile mukaveleleri sona eren ve şu anda bonservisleri elinde olan Cyle Larin ve Güven Yalçın. Böylece Elmas, bir anlamda hem Özbek’e destek verdi hem de jestte bulundu. Özbek döneminde CEO’luk görevinde bulunan Elmas, iki oyuncu ile anlaşma şartlarını seçimin sonucuna göre Özbek’e bildirecek.

Son dakika transfer haberi... Marcao Sevilla'da! Galatasaray'ın kasası dolacak Son dakika transfer haberi... Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, Sevilla'ya transfer oluyor. Diego Carlos'u Aston Villa'ya satan, Jules Kounde ile de veda hazırlıkları yapan La Liga devi, bu iki stoperinin Marcao ile takviye edecek.