Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Burnley'in santrforu Wout Weghorst, birçok özelliğiyle teknik direktör Valerien Ismael'i şimdiden heyecanlandırıyor. Fransız teknik adam golcü transferi için isim vermemiş, sadece aradığı özellikleri rapor etmişti. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın anlaştığı Hollandalı golcü, Valerien Ismael'in istediklerinden çok daha fazlasına sahip. 1,97 boyunda 29 yaşındaki Weghorst, Wolfsburg'dan geçen sezon devre arasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Burnley'e transfer olmuştu. Küme düşen İngiliz ekibi çok zayıf olduğu için hünerlerini gösteremedi.

ÖNDE BASKI ADAMI

Weghorst öncelikle Valerien Ismael'in ısrarcı olduğu 3-4-3 sistemini çok seviyor. Wolfsburg'da bu sistemde gol patlaması yaşamıştı. Bundesliga'daki üç sezonunda sırasıyla; 17 gol 7 asist, 16 gol 3 asist ve 20 gol 8 asistlik performanslarla göz doldurmuştu. Oynadığı süre boyunca Almanya'da Lewandowski'den sonra en çok isabetli şut çeken oyuncuydu. Uzun boyuna rağmen çok hareketli ve sıkı pres yapıyor. Pozisyon bilgisi çok iyi olduğu için asist yapma özelliği de üst seviyede. Önde baskı yapan takımlarda etkili olması da Ismael'in sisteminde en çok aradığı özellik.

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