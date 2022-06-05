Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'nin dünkü mali genel kurulunda konuşan Ali Koç çarpıcı sözler kullandı. Yeni teknik direktör Jesus için, "Atabileceğimiz en büyük kurşunu attık. İnşallah beklentilerimiz gerçekleşir" diyen Koç, "Ekonomik zorluklarımızı görmeden Fenerbahçe'yi bugünkü finansal açıdan yargıladığınız zaman söyleyecek sözümüz var. Bu kulübe ne kadar para verdiğimi asla benden duymayacaksınız. Alacaklarını ya alır giderse diyorlar. Benim bu kulüpten bir kuruş alacağım yoktur. Bir gün çıkıp; ‘kulübün bana böyle bir borcu var’ dersem, beni ihraç edin" sözlerini kullandı.

HAPSE GİRERİZ!

Başkan, "Borcun defterlerde yer alması tamamen vergi mevzuatıyla ilgilidir. Bu konu bir daha günmede gelmesin” vurgusu yaparken, yayın ihalesinin büyük bir problem olduğunu getirdi ve, “3 puan için aldığımız gelir 400 bin avrolardan, 170-180 bin avrolara düştü. Yasa geçiyor, denk bütçe tutturamazsak hapse gireceğiz! TFF indirim yaptı, bütçemiz tutmadı, hapse gireceğiz! Ne güzel dünya! İndirimi yapanların hiçbir sorumluluğu yok. Yabancı kontenjanı belli değil, harcama ne olacak belli değil, TFF Başkanı belli değil. Bilinmezlik içindeyiz"” siteminde bulundu.

BÜYÜKEKŞİ'YE VETO

TFF'ye başkan adayı olan Mehmet Büyükekşi için de konuşan Ali Koç, "Sevdiğim, saydığım, dost olan biridir. Kendisiyle de paylaştım, yani arkadan konuşmak yok. TFF'deki kişilerin ailesinden kimsesinin bu yapıyla (FETÖ) bir ilişkisi olmamalı. Bu aday başkan olamaz. Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye mahal vermemek için bu gerekmektedir” dedi.

KOÇ'TAN İNCİLER

> F.Bahçe siyaset üstüdür ama zorla çekiyorsunuz. Bunu yaparken hiç alakası olmayan Cumhurbaşkanı’mızın ismini çekiyorsunuz.

> Trabzon'da açılan paçavra (Tüfeğin ucunda Kanarya) için dernekler harekete geçti, teşekkürler. Ben deli miyim bu kadar siyasi gücü karşıma alayım.

> Aykut Kocaman’ı da keşke İsmail Kartal gibi uğurlasaydık. Kendisi çabuk dolduruşa geliyor.

YOLUN AÇIK OLSUN KARTAL

Fenerbahçe dün İsmail Kartal'a veda etti. İsmail Hoca üyelerin karşısına gelince dakikalarca ayakta alkışlandı. Koç, "Sıkıntılı ve acılı günlerimizde bir güneş gibi doğdu. Yüzümüzü bahara çevirdi. İsmail Kartal, Fenerbahçe ile değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir" deyince gözleri dolu dolu olan Kartal, "Ben hayatım boyunca Fenerbahçe'yi çok sevdim. İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Fenerbahçe yeni hocası ve birkaç takviye ile şampiyon olacaktır' diye konuştu.

İsmail Kartal'a veda... Fenerbahçe mali kongresinde duygusal anlar Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’a 2021 yılı Mali Olağan Genel Kurulu’nda veda edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşması sonrası göz yaşlarını tutamayan Kartal'ın ailesi de yanındaydı. Sarı-Lacivertli kulüp Kartal için bir de video hazırladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan İsmail Kartal veda videosu binlerce etkileşim aldı.Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’a 2021 yılı Mali Olağan Genel Kurulu’nda veda edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşması sonrası göz yaşlarını tutamayan Kartal'ın ailesi de yanındaydı. Sarı-Lacivertli kulüp Kartal için bir de video hazırladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan İsmail Kartal veda videosu binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe'nin güncel toplam borcu ne kadar? Borç açıklandı (4 Haziran 2022) Fenerbahçe’de 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 761 genel kurul üyesinin katılımıyla başladı. Fenerbahçe’nin toplam borcu 6 milyar 190 milyon TL olarak açıklandı.