Türkiye Gazetesi

Dün akşam A Milli Takım Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup etti. Karşılamada son golü atan Merih Demiral’ın açıklamaları ise gündem oldu.

“BİRAZ GEÇ AÇILDIK”

Demiral, kağıt üzerinde kolay gibi görünen maça ciddi hazırlandıklarını belirterek, "Taraftarlarımıza çok teşekkürler bizi çok iyi desteklediler. Böyle maçlar zor oluyor, biraz geç açıldık." sözlerini kullandı.

“GOLÜ ÇALMIŞ OLDUM”

Demiral attığı golde ise Enes Ünal'ın önüne geçtiğini esprili bir sözle anlatarak "Orada Enes'in golünü biraz çalmış oldum. Seviyorum böyle oynamayı Atalanta'da böyle oynuyoruz." diye konuştu.

Stefan Kuntz'tan Serdar Dursun taklidi... A Milli Takım antrenmanında kahkaha tufanı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dün yapılan antrenmanda Fenerbahçe'nin ay-yıldızlı oyuncusu Serdar Dursun’un penaltı atışını taklit etti. O anlar eğlenceli görüntülere sahne oldu.

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