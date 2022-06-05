Türkiye Gazetesi

Geçen sezonu Volkan Demirel ile tamamlayan Fatih Karagümrük, genç hocasıyla yollarını ayırmıştı. Boşalan teknik direktörlük koltuğu için gelecek isim ise gündeme bomba gibi düştü.

PİRLO İLE TEMASA GEÇİLDİ

Sporx'in İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'dan aktardığı habere göre, İstanbul ekibinin, Andrea Pirlo ile temaslara başladığı ifade edildi.

KARİYERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Teknik direktörlük kariyerine Juventus'un 23 Yaş Altı takımında başlayan Andrea Pirlo, 2020-2021 sezonunda ise A Takım'ı çalıştırmıştı. Pirlo'nun idaresindeki Juventus, o sezonu 78 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

Juventus, Pirlo ile yollarını ayırdı İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörlüğünü yapan efsane ismi Andrea Pirlo ile yolları ayırdığı duyuruldu.

Juventus'un yeni teknik adamı Pirlo Teknik direktör Sarri ile yollarını ayıran Juventus, takımın başına Andrea Pirlo'yu getirdi.

Pirlo, Juventus 23 Yaş Altı Futbol Takımı'nın başına geçti İtalyan eski futbolcu Andrea Pirlo, Juventus'ta 23 yaş altı futbol takımının başına geçti.