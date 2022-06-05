Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezona teknik direktör Yalçın Koşukavak ile başlayan ancak ikinci haftada yollarını ayıran Kayserispor'da Hikmet Karaman görevi devralmıştı. Sezonun tamamlanmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Kulüp, yeni teknik direktör ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

ÖMER ERDOĞAN DÖNEMİ

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır" ifadesine yer verildi. Ömer Erdoğan, geçen sezon Atakaş Hatayspor'da görev yapmıştı.

"CAMİAMIZ HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIK"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Kayserispor camiası her şeyin en güzeline layık. Gelecek sezon çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz. Teknik direktör konusunda camiamızın görüş birliğine vardığı Ömer Erdoğan hocamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da el sıkıştılar! Kayserispor'un yeni hocası Ömer Erdoğan oldu Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, dün teknik direktör Ömer Erdoğan ile görüştü. Gözbaşı, İstanbul’da yapılan görüşmede Ömer Erdoğan’dan isteklerini, nasıl bir transfer politikası izleyeceğini soran ve neler verebileceğini anlattı. İmzalar yakın...