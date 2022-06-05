Türkiye Gazetesi

Fransa Açık (Roland Garros) tek erkek erkekler finalinde Rafael Nadal ile Norveçli Casper Ruud karşılaştı. Nadal, rakibine oldukça üstünlük sağlamayı başardı.

İspanyol tenisçi, İlk defa grand slam turnuvasında final heyecanı yaşayan 23 yaşındaki Ruud'u 2 saat 18 dakikada devirmeyi başardı. Setleri, 6-3, 6-3, 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal, şampiyon oldu.

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Böylece Fransa Açık’ta 14, toplamda 22’nci Grand Slam şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Nadal, Avustralya Açık'ta elde ettiği şampiyonlukla yirmişer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde etti.

Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali ne zaman? Saat Kaçta? Hangi Kanalda? Roland Garros 2022'de tek erkekler finali Rafael Nadal ile Casper Ruud'u karşı karşıya getiriyor. Peki, Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Tenis dünyası bu maçı bekliyor. Dünya 5 numarası İspanyol raket Nadal, kariyerinin 14. Roland Garros şampiyonluğunu istiyor. Toprak Ağası lakaplı Roland Garros 2022'yi kazanırsa kariyerinin 22. Grand Slam zaferini elde edecek. Norveçli tenisçi Ruud ise ilk kez bir Grand Slam finalinde... Peki, Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Zverev sakatlandı, Nadal finale çıktı Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Rafael Nadal, rakibi Alexander Zverev'in sakatlanmasıyla finale yükseldi.