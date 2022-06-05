Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, döneminin bitmesine yakın çarpıcı açıklamalar yaptı. Elmas, başkanlık seçimini Fatih Terim sayesinde kazandığına yönelik iddialara yapmış olduğu bir röportajda cevap verdi. Elmas, "Sanırım buna Fatih Hoca da inanıyor." derken Terim'in kendisine, "Başkan'ı ben getirdim, ben göndereceğim." şeklinde bir mesaj yolladığını ifade etti. Bu sürpriz cevap karşısında iki gazetecinin de oldukça şaşırdığı dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray'da 4 yıllık Fatih Terim dönemi Burak Elmas'la birlikte sona ermişti. Sarı-kırmızılı takımın üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrasında Burak Elmas ve ekibi Fatih Terim'in görevine son vermişti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı divan kurulu üyemiz sevgili Fatih Terim hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi halihazırda yürütmekte olduğu teknik direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.

ELMAS TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas aynı gün yaptığı açıklamada Fatih Terim'in tecrübelerinden her zaman faydalanacaklarını duyurmuştu. Burak Elmas açıklamasında, "Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz. Fatih hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz" diye konuşmuştu.

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Son dakika... Burak Elmas: Galatasaray'da bir birleşmenin zor hatta imkansız olduğunu düşünüyorum Burak Elmas: "Galatasaray'da bir birleşmenin zor hatta imkansız olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra Galatasaray'da herkes kendine bir taraf belirleyecek."