Türkiye Gazetesi

A Millî Takım, Uluslar Ligi macerasına iyi başladı. Faroe Adaları karşısında ilk 30 dakikadaki katı savunmayı aşmakta yaşadığımız acemiliği saymazsak, karşılaşmanın geri kalanında hem goller, hem pozisyonlar bulduk. Tabeladaki 4 gole, bir o kadar daha yazdırabilirdik. Şenol Güneş döneminde B Ligi’nde gruptaki son maçında Macaristan’ı yense A Ligi’ne yükselecek ay yıldızlı takım, bu maçı kaybedince büyük bir hayal kırıklığıyla C Ligi’ne düşmüştü. Ancak Türkiye, yeni ligindeki daha ilk maçında grupta lider olarak B Ligi’ne döneceğinin sinyallerini verdi.

YAŞ ORTALAMASI 24,8

Millî takımda EURO 2020’den itibaren başlayan gençleştirme hareketi devam ediyor. Ay yıldızlıların şimdiki yaş ortalaması 24,8... Bu takıma bir sene içinde muhtemelen 18’lik Arda Güler gibi bir değer de katılacak. Salih Özcan, Orkun Kökçü, Mert Müldür, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Halil Dervişoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi isimler daha uzun yıllar bu takımın iskeletini oluşturacak. Burak Yılmaz’dan sonra kaptanlık bandını koluna takan Hakan Çalhanoğlu (28) ile takımın yıldızı Cengiz Ünder’in (24) de önlerinde çok uzun bir millî takım kariyeri olduğu ortada.

ÖZ GÜVEN SAĞLAYACAK

Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya’dan oluşan rakipler A Millî Takım’ın ayarında değil. Son dönemdeki büyük düşüşle FIFA sıralamasında 43. sıraya inen millî takımımızın rakipleri ise 94, 124 ve 138’inci sırada bulunuyor. Hatta takımları yarı profesyonel futbolculardan oluşuyor. Bu rakipler millî takıma üst üste maç kazanma alışkanlığını sağlayacak, takımın öz güveni yerine gelecek, bu arada teknik direktör Stefan Kuntz da genç havuzundaki oyuncuları görme imkânına sahip olacak. Dünya Kupası’nı kaçıran Türkiye’nin asıl hedefi ise EURO 2024’e gitmek olacak.

SIRADA LİTVANYA VAR

Millî takım, C Ligi’nde salı günü deplasmanda Litvanya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Riva’da başladı. Faroe Adaları maçında forma giyen isimler yenileme çalışmasıyla yetinirken, diğerleri taktik idmanı yaptı. Ay yıldızlılar öğleden sonra ise Litvanya’ya hareket etti.

A Milli Takım Faroe Adaları'nı farka boğdu! Merih Demiral’ın açıklamaları ise gündemi sarstı Dün oynan Türkiye-Faroe Adaları karşılaşmasında milliler gole doyamadı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan milli takımda Merih Demiral’ın açıklaması gündem oldu. Attığı golle ilgili esprili açıklamada bulunan Demiral, "Orada Enes'in golünü biraz çalmış oldum." dedi.

Stefan Kuntz'tan Serdar Dursun taklidi... A Milli Takım antrenmanında kahkaha tufanı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dün yapılan antrenmanda Fenerbahçe'nin ay-yıldızlı oyuncusu Serdar Dursun’un penaltı atışını taklit etti. O anlar eğlenceli görüntülere sahne oldu.