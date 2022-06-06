Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kadrosuna Wout Weghorst ile Roman Saiss'i katmak üzere olan Beşiktaş iç transferde imzaları attırmayı hedefliyor. Siyah beyazlı yönetim, gençleri elden kaçırmamak için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Gelecek yıl siyah sözleşmesi bitecek olan kaleci Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan'la uzun vadeli kontratlar yapılması planlanıyor. Rıdvan ve Serdar'ın yurt dışından talipleri var ve sözleşme uzatmaya da yanaşmıyorlar.

EMİRHAN'A ZAM

Siyah beyazlıların elini rahatlatan isimler ise Ersin ve Emirhan. Genç kaleciye henüz teklif gelmemiş olması yönetimin işini kolaylaştırıyor. Emirhan'ın ise mevcut yıllık ücretine büyük oranda zam yapılıp, 2025 yılına kadar sözleşmesi uzatılacak. Öte yandan gençleşme kapsamında Beşiktaş'ın listesine giren son isim Watford'da forma giyen ve A Millî Takım'a da çağrılan Tiago Çukur oldu. 19 yaşındaki oyuncu için Watford'un 1 milyon avro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

YENİ SİSTEM GELİYOR

Beşiktaş son teknolojiyi kullanarak futbolu rakamlara döken StatsBomb'la anlaşma sağladı. Süper Lig'de ilk defa bu uygulamayı kullanan takım siyah beyazlılar olacak. Teknik heyetin kullanacağı sistem sayesinde rakip takımların maçlardaki planları görselleştirebilecek ve analiz edilebilecek.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Takım bütçesini 25-30 milyon avroda tutmayı planlayan Beşiktaş'ın Cenk Tosun'a yaptığı ilk teklife karşılık geldi. Uzun vadeli imza atmayı düşünen millî futbolcu, Beşiktaş'tan 1,5 milyon avronun üstünde bir ücret talep etti. Şu an için taraflar arasında pazarlık devam ediyor.

Beşiktaş'ın anlaştığı Weghorts tam Ismael’e göre İşte özellikleri; 3-4-3'e alışkın ve çok gol atıyor, şutları isabetli. Boyuna göre çok hızlı ve presle savunmayı yıpratıyor. Pozisyon bilgisi ve sezgisi kuvvetli. Hem golcü hem de asistçi

Beşiktaş, FIBA'daki hukuk mücadelesini kazandı: 'Emsal teşkil ediyor' Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen basketbolcular Demir Doğan ve Samet Yiğitoğlu'nun yurt dışına transferiyle ilgili yürüttüğü hukuk mücadelesini kazandı.