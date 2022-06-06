Türkiye Gazetesi

Önümüzdeki sezon için forvete takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da gündeme millî golcü Halil Dervişoğlu geldi. Oyuncuyu geçen sezon Brendford'dan kiralayan Galatasaray, seçim atmosferi sebebiyle 31 Mayıs'a kadar bir hamle yapmayınca Halil, kulübüne geri dönmüştü. Ancak 31 Haziran tarihine kadar Galatasaray'ın elinde Halil'e gelecek teklifin 100 bin avro daha fazlasını vererek bonservisini alma hakkı var. Halil için şu ana kadar Brentford'a ne Galatasaray'dan ne de başka bir kulüpten teklif gitmedi.

ALTERNATİFİ GÜVEN

Bordo mavililerin İngiliz kulübüyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Trabzonlu olan ve daha önce de Trabzonspor'a gelmek istediğini açıklayan Halil de transfere sıcak bakıyor. Kiralamaya yanaşmayan Brendford, Halil'i satış listesine koydu. 22 yaşındaki golcü oyuncu için cazip bir teklif verilmesi hâlinde Trabzonspor bu transferi bitirmeye yakın taraf olacak. Diğer taraftan Beşiktaş'ta forma giyen Güven Yalçın'ın da menajerler tarafından önerildiği ancak Abdullah Avcı'nın ilk tercihinin Halil olacağı öğrenildi.

HÂLÂ İMZA ATMADI

Trabzonspor, sözleşmesi sona eren Nwakaeme ile hâlâ anlaşmaya varamadı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, 1,5 milyon avrodan fazlasını veremeyeceklerini açıklamıştı. İngiliz basını. Nwakaeme'nin, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de oynamak istediğini yazdı.

Son dakika Trabzonspor haberi I Abdullah Avcı transferleri tek tek açıkladı; Oğuzhan... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıkları 2021-2022 sezonuna göre daha kaliteli bir kadro kurmak istediklerini belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, "Geçen sene 8 sol bek değiştirdik. Sağ stoper, sol bek ve belki bir sağ bek alacağız. Merkez orta saha bakıyoruz. Gidenler ve gelenler olacak. Teklif gelen oyuncular olacak. Geçen seneden daha kaliteli bir kadro kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." dedi.