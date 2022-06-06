Türkiye Gazetesi

Arjantin hazırlık maçında Estonya'yı 5-0 yenerken maçın gollerini yıldız futbolcusu Lionel Messi kaydetti. İspanya'daki El Sadar Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında tangocular, Estonya'yı 34 yaşındaki Messi'nin golleriyle ​​​​​​​5-0 mağlup etti.

Messi'nin golleri, 8, 45, 47, 71, 76. dakikalarda geldi. Leo Massi'nin 162 maçta 86 golü oldu.

81 YILLIK REKORU EGALE ETTİ

Lionel Messi'nin bu performansı sosyal medyada büyük ses getirirken, 81 yıllık bir rekor da egale edildi. Arjantin Milli Takımı'nda Manuel Seoane 1925 yılında, Juan Marvezzi de 1941 yılında 1 maçta 5 gol atmıştı.

Lionel Messi Finalissima 2022'de şov yaptı, Arjantin İtalya'yı dağıttı EURO 2020 şampiyonu İtalya ile Copa America şampiyonu Arjantin, Finalissima 2022'de karşı karşıya geldi. Arjantin, 28. dakikada Martinez, 45+1. dakikada Angel di Maria ve 90+4. dakikada Dybala golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Lionel Messi, kariyerinde çıktığı 45 finalde 47 gole direkt etki etti.

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