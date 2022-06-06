Türkiye Gazetesi

NBA final serisine 1-1'lik eşitlik geldi... İlk maçı evinde kaybeden Golden State Warriors, seyircisi önüdeki 2. maçta Boston Celtics'i 107-88 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

STEPHEN CURRY 29 SAYI ATTI

Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics ile karşılaştığı serinin 2. maçını, 3. çeyrekteki etkili (35-14) performansıyla kazandı. Ev sahibi Warriors'ı galibiyete, 29 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Stephen Curry taşıdı. Kenardan oyuna giren Jordan Poole ise17 sayılık katkıda bulundu.

Yüzde 37,5 saha içi isabet oranıyla maçı tamamlayan Celtics'te Jayson Tatum 28 sayı, 6 ribaunt, Jaylen Brown da 17 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

15 SAYIDAN MAÇ VERDİLER

İlk maçın 3. çeyreğinde farkı bir ara 15 sayıya kadar çıkarmasına rağmen buradan maç veren Curry ve arkadaşları saha avantajını yitirmiş durumda... Serinin 3 ve 4. karşılaşması Celtics'in sahasında oynanacak.

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