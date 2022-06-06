Türkiye Gazetesi

Kocaeli’de 14.’sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri tamamlandı. Tarihi Kırkpınar güreşi öncesi yapılan organizasyona ilgi yoğundu. Turnuvada 65 başpehlivan boy gösterdi. 13 boydan 960 güreşçinin de katıldığı organizasyona toplam 1025 sporcu katılmış oldu.

İSMAİL BALABAN PES ETTİ

Başpehlivanların yarışında merakla beklenen şampiyonluğu Nedim Gürel göğüsledi. Finalde İsmail Balaban’ı mağlup eden Gürel, altın kemerin sahibi oldu.

Boyunduruk hamlesi sonrası Nedim Güler ihtar alırken tam bu esnada İsmail Balaban beklenmedik bir tepki gösterdi. Rakibinin yanına giden İsmail Balaban, Nedim Güler'in elini havaya kaldırarak kısa süreliğine güreş alanından uzaklaştı. İsmail Balaban'ın bu tepkiyi neden gösterdiği bilinmezken spiker şaşkınlığını "Böylesini hiç görmemiştim" sözleriyle ifade etti.

BAŞPEHLİVANLARIN NEREDEYSE TAMAMI KATILDI

Organizasyona dair açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli, sporun başkenti olacak demiştik. Bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu manada çok ciddi spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Sekapark’taki yağlı güreşler yıllardır ilgiyle takip ediliyor. Türkiye’nin dört bir yanından güreşseverler gelip burayı izliyorlar. Başpehlivanlarımızın neredeyse tamamının katıldığı bir organizasyon oldu. Bu seneki organizasyonumuzda sınıf atlama imkanı da tanınmış oldu

"Bu da Kocaeli’yi benzer 5 tane organizasyondan biri haline getirdi. Bizim açımızdan kategori atlama imkanının verilmesi önemli bir başarı. Bu sene bir başka yeniliğimiz de alanımızda oldu. Oldukça güzel bir ortam oluştu burada. Hem tribünler açısından hem saha açısından daha güzel bir organizasyon oldu. Güreşseverler mutlu, güreşçilerimiz mutlu, federasyon mutlu, biz de mutluyuz” şeklinde konuştu.

İSMAİL BALABAN KİMDİR?

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı.

2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı. 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştı.

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