Türkiye Gazetesi

Süper Lig'i kıl payı kaçıran Bandırmaspor, başarılı teknik direktör Mustafa Gürsel'le yola devam kararı aldı. Gürsel'in sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı açıklandı. Spor Toto 1. Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Bandırma ekibi, play-off finalini İstanbulspor'a kaybetmişti.

11 AYDA ZORU BAŞARDI

Süper Lig’in kapısından dönen Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, üzüldükleri maçın ardından şunları söylemişti:

“Süper Ligi’n kapısına bu kadar yaklaşmışken buradan dönmek bizi gerçekten çok üzdü. 11 aydır beraber olduğum oyuncularıma, gösterdikleri mücadelen ve karakterden dolayı teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum; tüm sezon boyunca ve maçtan sonra gösterdikleri destek için. Onlara Süper Lig çok yakışacaktı. Bu sene olmadı. Oyunun çok fazla konuşulacak bir yanı yok. Maça baktığımızda; bir taraf kazanacaktı, bir taraf kaybedecekti. Sevinen, rakip oldu. Onları tebrik ediyoruz. Bandırmaspor bu sene bu kapıdan geçemedi ama inşallah önümüzdeki sene bu taraftarla yine bu kapıyı açıp Süper Lig’e geçmek istiyoruz. Çünkü bu taraftara ve bu yönetime Süper Lig çok yakışacak."

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