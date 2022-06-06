Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk müsabakasında Faroe Adaları’nı 4-0 mağlup ederek güzel bir başlangıç yapan A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında Litvanya’ya konuk olacak. Milli takım, Lüksemburg’a 2-0 mağlup olan Litvanya karşısında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Litvanya - Türkiye maçı başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak. Yarın aat 21.45'te başlayacak milli maç TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11 şöyle:

Uğurcan, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü Enes Ünal

A Milli Takım, Litvanya maçıyla tarihinde 606. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 328'i resmi, 277'si özel 605 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 231 galibiyet, 144 beraberlik ve 230 yenilgi yaşadı. Milli takım, yarın karşı karşıya geleceği Litvanya ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.

A Milli Takım Faroe Adaları'nı farka boğdu! Merih Demiral’ın açıklamaları ise gündemi sarstı Dün oynan Türkiye-Faroe Adaları karşılaşmasında milliler gole doyamadı. Karşılaşmayı 4-0 kazanan milli takımda Merih Demiral’ın açıklaması gündem oldu. Attığı golle ilgili esprili açıklamada bulunan Demiral, "Orada Enes'in golünü biraz çalmış oldum." dedi.

MAÇIN HAKEMİ SIRP SİMOVİC

Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta LFF Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan hakem Novak Simovic yönetecek. Simovic'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milan Mitic olacak.

TENİSÇİLERDEN KAMPA ZİYARET

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta uluslararası bir turnuvaya katılan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı, yarın UEFA Uluslar Ligi’nde Litvanya ile karşılaşacak A Milli takımı ziyaret etti.

Stefan Kuntz'tan Serdar Dursun taklidi... A Milli Takım antrenmanında kahkaha tufanı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, dün yapılan antrenmanda Fenerbahçe'nin ay-yıldızlı oyuncusu Serdar Dursun’un penaltı atışını taklit etti. O anlar eğlenceli görüntülere sahne oldu.