Türkiye Gazetesi

SCP Auctions müzayede evinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bryant'ın NBA'e adım attığı 1996-97 sezonunda, iki play-off maçı da dahil giydiği forma mezatla satıldı.

26 Ocak 2020'de 41 yaşındayken helikopter kazasında ölen Bryant, Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu yaşamış, 18 kez all-star seçilmiş, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü almıştı.

Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği helikopter kazası "mekansal yönelim bozukluğundan" kaynaklanmış olabilir ​ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan açıklamada, Kobe Bryant ve kızının da aralarında bulunduğu 9 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasının büyük ihtimalle pilotun "mekansal yönelim bozukluğundan" kaynaklandığı belirtildi.

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın vefatının ardından bir yıl geçti Amerikan Basketbol Ligi'nde 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın, ölümünün üstünden bir yıl geçti.

Golden State Warriors bu kez hata yapmadı, NBA final serisine eşitlik geldi Boston Celtics'i 107-88 yenen Golden State Warriors, NBA final serisinde durumu 1-1 yaptı. Stephen Curry 29 sayıyla oynadı.