Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü, 11 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Bugüne kadar 3 transfer yapan başkent ekibinde kapnta Erdem Özgenç dahil 11 isimle vedalaşıldı.

MUSTAFA DALCI'NIN RAPORU

Teknik direktörlüğünü Mustafa Dalcı'nın yapğtığı sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Erdem Özgenç'in yanı sıra Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Akın Alkan, İshak Çakmak, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, Tiago Pinto, Aatif Chahechouhe, Geraldo ve Cem Ekinci'nin yeni sezon planlamasına göre kadroda olmayacakları belirtildi.

Açıklamada, "1. Lig 2021-2022 sezonunda ortaya koydukları tüm emek ve hizmetleri için futbolcularımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun." ifadelerine yer verildi.

3 TRANSFER YAPTI, WELBECK YOLDA

Panathinaikos'un 25 yaşındaki sağ açığı Anastasios Chatzigiovanis'i kadrosuna katan Ankaragücü, ardından da Gürcü sol kanat Giorgi Beridze ile Gaziantep FK'nın sağ beki Oğuz Ceylan'ı transfer etmişti. İngiliz yıldız Danny Welbeck ile de görüşmeler sürüyor. 31 yaşındaki forvetin imzası an meselesi...

Ankaragücü'nden Danny Welbeck bombası! Başkan resmen açıkladı... MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, transferde sarı-lacivertli takımla adı geçen İngiliz santrfor Danny Welbeck'le ilgili, "Evet, arkadaşlarımız bir görüşme yaptı ama oyuncuyla ilgili süreç devam ediyor. Biraz kafamızda soru işaretleri var." dedi.

Giorgi Beridze Ankaragücü'nde... Gürcü futbolcu 3 yıllık imza attı Ankaragücü'nde transfer... Başkentin Sarı-Lacivertli ekibi Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Beridze'yle 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı