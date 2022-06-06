Türkiye Gazetesi

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle kapatan Sivasspor, Uğur Çiftçi'yle 4 yıllık daha anlaşma sağladı. Kırmızı-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "A takım kaptanlarımızdan Uğur Çiftçi'nin 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek sözleşmesinin 4 yıl daha uzatılması konusunda sporcumuzla anlaşmaya varıldı" dendi.

"FUTBOLU SİVAS'TA BIRAK"

Uğur Çiftçi'nin Sivasspor'la 1 yıllık sözleşmesi daha vardı. Başkan Mecnun Otyakmaz'la bir araya gelen başarılı futbolcuya "Sen bizim için milli takım seviyesinde, değerli bir isimsin. Futbolu Sivasspor'da bırakmanı istiyoruz" dendiği aktarıldı.

Yiğidolar daha önce hiçbir futbolcuya 4 yıllık sözleşme önermemişti. Uğur Çiftçi'nin ismi Trabzonspor'la da anılıyordu.

ÇALIMBAY KUNTZ'A SİTEM ETMİŞTİ

Geçen sezon 44 resmi maç oynayan ve 7 asist yapan Uğur Çiftçi, Süper Lig'in en iyi sol bekleri arasında yer alıyor. A Milli Takım'a çağırılması beklenen tecrübeli futbolcu yine davet alamayınca Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımay, Stefan Kuntz'u eleştirmişti:

"En çok üzüldüğüm şeyi söyleyeyim; biz 2 senedir Avrupa’ya gidiyoruz. Bu senede her şeyi yaptık kupayı kazandık. Bu takımın içinde bir kişi milli takıma gitmez mi? Uğur Çiftçi 50 tane maç oynuyor. Orada Kuntz var eski arkadaşım. Niye Sivas’tan bir kişi gitmedi milli takıma”

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Sivasspor hedef büyüttü, Rıza Çalımbay imzalıyor Sivasspor’da sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay, bu hafta içi yönetim ile masaya oturacak.

Dozer kepçesinde şampiyonluk turu... Sivasspor taraftarları sokağa döküldü Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1 berabere biten final maçında Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor'un galibiyeti Sivas'ta tarihi meydanda coşkuyla kutlandı.

Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Böylelikle yiğidolar söz konusu kupayı ilk kez müzesine götürdü.