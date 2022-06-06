Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş haberi... Siyah beyazlılar her konuda anlaşmaya vardığı Romas Saiss ile sözleşme imzalayacak. Fas Milli Takımı kampında bulunan Saiss, 13 Haziran'da oynanacak Liberya-Fas maçının ardından Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalaycak.

ROMAİN SAİSS'İN YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU

NTV Spor'un haberine göre; 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak. Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyom Euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu. Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.

Romain Saiss transferinde son durum... Faslı stoperden veda sözleri Beşiktaş taraftarları Romain Saiss'i bekliyor... Vida'nın ayrılışından sonra Hırvat stoperden daha iyisini bulan Beşiktaş yönetimi Faslı stoperle kesin anlaşma sağlamaya çok yakın. 6 yıldır Premier League ekibi Wolves'ta forma giyen Saiss, duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Romain Saiss Beşiktaş'ta... Kartal aradığı stoperi Premier League'de buldu Beşiktaş, Wolverhampton'dan ayrılan Faslı stoper Romain Saiss'le her konuda anlaştı. Bonservisi elinde olan 1.88 boyunda ve 32 yaşındaki Saiss, 27 Haziran'daki kapma yetişecek. Domagoj Vida'yla yolları ayıran Siyah-Beyazlılar aynı kalitede bir stoperi bedavaya buldu.

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