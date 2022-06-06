Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor'da forma giyen ve Samsunspor'a transfer olan Novikovas, "Türkiye ile oynamak bizim için bir şans. Güçlü bir rakibe karşı ne durumda olduğumuzu göreceğiz. Türk futbolunu herkes biliyor. Çok güçlü olduklarını biliyoruz. Birçok futbolcusu Avrupa'da oynuyor. Türk futbolunun çok iyi olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

AYNI KULVARDA DEĞİLİZ

"Türkiye ile biz farklı kulvardayız." diyen Arvydas Novikovas, "Yüksek kalitede, iyi oynayan futbolcuları var. Biz tüm gücümüzle mücadele etmeye çalışacağız. Bu maçta, Lüksemburg mücadelesine göre daha agresif olmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Litvanya Milli Takımı Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas da favorinin Türkiye olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı LFF Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ivanauskas, "Biz Türkiye'yi favori olarak görüyoruz. Bu maçta daha şanslı olarak görüyoruz. Türkiye'nin ve bizim hedeflerimiz farklı. Bunların kıyaslaması yapılamaz. Türkiye'nin hedefi bir an önce gruptan çıkabilmek. Teknik direktörünüz Alman ve bu yüzden de şanslısınız. Türkiye'ye karşı gerekli önlemleri alacağız ve elimizden gelen mücadeleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

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