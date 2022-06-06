Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı. Çalımbay ile 1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi

"4. SEZONDA DA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile üst üste 4. sezonda da yolumuza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sözleşmesi 1 yıl uzatıldığı öğrenilen tecrübeli teknik adam için yarın saat 09.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, 2010-2011, 2011-2012, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 sezonlarında Sivasspor'u çalıştırmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, Rıza Çalımbay yönetiminde geçen sezon ligi 54 puan toplayarak 10. sırada tamamlamıştı.

Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, bu yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götürmeyi başarmıştı.

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Dozer kepçesinde şampiyonluk turu... Sivasspor taraftarları sokağa döküldü Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1 berabere biten final maçında Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor'un galibiyeti Sivas'ta tarihi meydanda coşkuyla kutlandı.

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Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Böylelikle yiğidolar söz konusu kupayı ilk kez müzesine götürdü.