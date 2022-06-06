Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi’nin doğru isim olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Koç “Bu hatadan dönelim. Söz konusu adayla sıkıntım yoktur. Hatta dostumdur ama elimdeki bilgiler sebebiyle söylüyorum, yumuşak karın oluşturabilecek bir durum söz konusu” dedi.

BÜYÜKEKŞİ'DEN CEVAP

Bu sözlerin üzerine Mehmet Büyükekşi “Cümleye dostum diye başlayıp sorumsuzca davranabilirsiniz. Nasıl olsa, seçimlerden sonra gönlünü alırım yanılgısıyla hırslarınıza yenik düşebilirsiniz. TFF’ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası dahi olabilir. Ama bu yeni dönemde bunların işe yaramayacağını nezaketle belirtmek isterim” şeklinde karşılık verdi.

FENERBAHÇE'DEN FETÖ VURGUSU

Büyükekşi’ye Fenerbahçe Kulübü’nde cevap gecikmedi. Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Kamunun herhangi bir pozisyonuna görev ataması yapılırken ilgili kişi ve aile mensupları dahil olmak üzere son derece detaylı bir geçmiş taraması yapılmakta. Söz konusu Türk futbolu olduğunda bu yönde bir hassasiyetin gösterilmemesi makul müdür? FETÖ'den yargılanma süreci devam eden bir şahsın yakın bir aile ferdinin TFF Başkanı seçilmesinin oluşturacağı soru işaretleri, göz ardı edilebilecek bir unsur mudur? TFF Başkanlığı görevine seçilmeniz halinde bu hususun suiistimal edilerek size karşı kullanılması durumunda adil, şeffaf ve her kulübe eşit mesafede durma prensiplerini uygulamanız risk altında olmayacak mıdır?

"ADİL OLACAK MISINIZ?"

Futbol iklimindeki adil rekabet şartlarının etkilenmesine tahammülüz yok. Son olarak bugünkü açıklamasının bir bölümünde, 'TFF'ye baskı kurmak, kulüp stratejinizin bir parçası olabilir' diyen Sayın Mehmet Büyükekşi'ye, Fenerbahçe Kulübü olarak Türk futbolu ve TFF odağındaki yaklaşımımızın; 'hiçbir şart altında kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık gösterilmemesi, her kulübe eşit mesafede durulması' olduğunu, kısa bir medya taraması ile görebileceğini vurgulamak isteriz. Eğer bu açıklamamıza cevap verilecek ise bunun yukarıda sorduğumuz sorulara da cevap olacak nitelikte bir açıklama olmasını önemle rica ederiz.

Arda Güler Messi ve Mbappe'yle takım arkadaşı oluyor... PSG'den Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Fenerbahçe'nin 17'lik süper yıldız adayı Arda Güler, Paris Saint-Germain yolunda... TRT Spor'un haberine göre, PSG ile Fenerbahçe yönetimi Arda Güler için bir süredir pazarlık halinde... Başkan Ali Koç'un istediği rakam ödenirse Arda seneye Messi ve Mbappe'yle top koşturacak.

Fenerbahçe Bruno Henrique'nin peşinde... Dünyanın en hızlı futbolcusu, Usain Bolt'tan bile hızlı! Fenerbahçe, Flamengo'dan Bruno Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı kanat forveti, Jorge Jesus'un kanat transferi konusunda ilk tercihi.... Bruno Henrique tarafı da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki futbolcu saatte 38 km hıza ulaşarak tarihe geçmişti.