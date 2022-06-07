Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta golcü arayışları bütün hızıyla devam ederken çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlıların şu anda bir numaralı santrfor adayı Wout Weghorst. Senelik ücretin ödenmesi konusunda Burnley ile yapılan pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Weghorst tarafında bu gelişmeler yaşanırken alternatif golcü konusunda savaş başladı. Burak Yılmaz kendisinin yerine Everton'dan ayrılan Cenk Tosun'la ilgilenen siyah beyazlı yönetime haber gönderdi. Üstelik cazip bir paket teklif hâlinde...

SON SÖZ ISMAEL'İN

Futbolu siyah beyazlı kulüpte bırakmayı hedefleyen 36 yaşındaki golcü, daha sonra da Beşiktaş'a teknik adam olarak hizmet vermeye devam etmek istiyor. Beşiktaş kongre üyesi de olan yıldız oyuncu, kendisinin tercih edilmesinin ekonomik olarak da avantajlı olacağını iletti. Cenk Tosun gibi üçüncü defa Beşiktaş'a dönmek isteyen Burak Yılmaz "Yıllık ücreti siz belirleyin" dedi. Bu ilginç teklif üzerine Cenk Tosun'la yapılan görüşmeler beklemeye alındı. Valerien Ismael ile yapılacak görüşmenin ardından son karar verilecek.

BURAK YILMAZ DAHA SAĞLAM

Beşiktaş'a dönmek isteyen Cenk Tosun son üç sezonda fazla forma şansı bulamamış olmasına rağmen çok sayıda sakatlık yaşamış olmasıyla dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu son üç sezonda üç ciddi sakatlık geçirdi ve toplamda 508 gün sahalardan uzak kaldı. Burak Yılmaz ise sürekli forma şansı buldu ve sadece 54 gün sahalardan uzak kalmasına yol açacak bir sakatlık yaşadı.

SERDAR'DAN AVRUPA MESAJI

Beşiktaş'ın sözleşme uzatma görüşmelerine devam ettiği Serdar Saatçı, her genç oyuncunun hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu, siyah beyazlı kulübün doğru zaman geldiğinde buna karar vereceğini söyledi. Genç oyuncu ayrıca Ismael'le de arasının çok iyi olduğunu belirtti.

PARAYI DEĞİL KARTAL'I SEÇTİ

Siyah beyazlıların Dünya Kupası'ndan sonra imza attırmayı planladığı Romain Saiss, parayı değil Beşiktaş'ı seçti. Tecrübeli stoper, Katar'dan gelen 5 milyon avroluk teklife rağmen Beşiktaş'ta forma giymeyi tercih ettiği öğrenildi. Siyah beyazlılar 32 yaşındaki stoperle yıllık 1,8 milyon avroya anlaşmıştı.

Romain Saiss'in yıllık ücreti ne kadar? Beşiktaş Faslı stoperi İstanbul'a getiriyor Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini savunmaya yaptı. İsmi bir süredir Beşiktaş'la anılan Romain Saiss bitti. Faslı stoperin Kartal'a maliyeti belli oldu.

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