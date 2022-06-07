Türkiye Gazetesi

Başarı sadece kupa ile taçlanmıyor, eldeki futbolcuların değeri de artıyor. Son şampiyon Trabzonspor son iki sezonda ‘Kuzeyin çocukları’nı parlatıyor. Alexander Sörloth C. Palace’dan kiralandığında 20 maçta bir gol ve bir asisti vardı. Sonrasında Gent’e gönderilmiş orada da 22 maçta 5 gol 3 asistlik performans sergilemişti. Trabzonspor’da ise 24 golle sezonu Gol Kralı olarak tamamladı ve bordo mavililerden Leipzig’e 20 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

ELDEKİLERE DOKUNUŞ

Norveçli Sörloth’u geçen sezon ise bir başka kuzey ülkesi Danimarka’dan Andreas Cornelius takip etti. Bu bir kiralama değil bonservisini almaydı. Parma’dan 5,1 milyon avro karşılığında alınan Cornelius, kulüp kariyerinin en iyi dönemini geçirdi. Sezonu 15 golle tamamlayan bordo mavili isim millî takımda da yükselişe geçti. Trabzonspor aynı zamanda eldeki isimler Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Ahmetcan ve Bakasetas gibi isimlerin de değerini artırdı piyasasını genişletti.

Trabzonspor, Halil Dervişoğlu için pusuda Galatasaray'da kiralık oynayan ancak Brendford'a geri dönen oyuncu için bordo mavililer harekete geçti. İngilizler kiralamaya sıcak bakmıyor, satmak istiyor…