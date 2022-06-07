Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın 3. transferi Wout Weghorst... Teknik direktör Valerien İsmael yönetiminde yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kartal, transfer çalışmalarını erken tamamlamak istiyor. Gedson Fernandes'i sezon içinde bitiren Siyah-Beyazlılar, stopere Vida'nın yerine Romain Saiss'i almıştı. Golcü meselesi de Wout Weghorst ile erkenden halloldu.

İKİ YENİ TRANSFER KAMPA YETİŞECEK

Beşiktaş'ta sezon açılışı 27 Haziran olarak belirlenmişti. Gedson ve Saiss'in yanı sıra Hollandalı santrforda kampın ilk günü takımda olacak. 1.97'lik kulenin transferi konusunda kulübü Burnley'le anlaşma sağlandı. Geçen sezon devre arasında Yeni Zelandalı yıldızı Chris Wood'u 30 milyon euroya Newcastle United'a satan Burnley, bu transferden karlı çıksa da yerine 14 milyon euro verip Wolfburg'dan transfer ettiği Weghorst'la kümede kalmayı başaramamıştı.

Hollandalı santrfor o dönem kümede kalma savaşı veren İngiliz ekibine transferin sözleşmesine "düşersek ayrılma hakkım saklıdır" maddesi koydurmuştu. Burnley düştüğü için de 17 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan yıldız isim birkaç kulüple temas halinde

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a: Cenk'i alma beni al Futbolu siyah beyazlı formayla bıraktıktan sonra kulübe hizmet etmeye devam etmek isteyen Kral "Yıllık ücreti de siz belirleyin" dedi.

FENERBAHÇE DE DEVREDE İDDİASI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, dünyada başka santrfor yokmuş gibi yine aynı isme talip oldu. Wout Weghorst'a Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'de kiralık teklifinde bulundu. Beşiktaş, futbolcunun toplamda 2.5 milyon Euro’luk maaşını ödemeyi kabul ederken, bu transfer için Fenerbahçe’nin de masada olduğu gerçeği var. Almanya ekiplerinden de talibi olan Weghorst'un kararı transferde belirleyici olacak.

Siyah-Beyazlı yöneticiler, yıldız ismin Premier League takımlarından teklif beklediği için sürecin uzadığı bilgisini paylaştı.

Romain Saiss'in yıllık ücreti ne kadar? Beşiktaş Faslı stoperi İstanbul'a getiriyor Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini savunmaya yaptı. İsmi bir süredir Beşiktaş'la anılan Romain Saiss bitti. Faslı stoperin Kartal'a maliyeti belli oldu.

Eski Beşiktaşlı Milosevic'ten Erling Haaland'a tehdit! "Senin ayağını kıracağım" Beşiktaş'ın eski stoperlerinden Alexander Milosevic, Norveç'in süper yıldızı Erling Haaland'ı marke ederken işi biraz abartıp, rakibini ayağını kırmakla tehdit etti. Haaland, İsveç-Norveç maçının ardından sahada yaşadıklarını basına ifşa etti.

Beşiktaş'ın anlaştığı Weghorts tam Ismael’e göre İşte özellikleri; 3-4-3'e alışkın ve çok gol atıyor, şutları isabetli. Boyuna göre çok hızlı ve presle savunmayı yıpratıyor. Pozisyon bilgisi ve sezgisi kuvvetli. Hem golcü hem de asistçi