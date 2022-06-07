Türkiye Gazetesi

Sivasspor ile Rıza Çalımbay yeniden anlaştı. Her sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan 59 yaşındaki teknik direktör, sezonu Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamıştı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yeniden yola devam etmekten mutlu olduklarını söyledi.

BAŞARIDAN BAŞARIYA TAŞIDI

Çalımbay ile daha önce güzel anılarla ayrıldıklarını aktaran Otyakmaz, "6 yıllık bir aradan sonra tekrar 3 yıllık bir süreçte göreve geldi ve bizi bu dönemde de başarıdan başarıya taşıdı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün atacağımız bu imza hem kulübümüz hem de hocamız açısından son derece önemli. Sivasspor’un 55 yıllık tarihinde en uzun süre görev alan teknik direktör olarak tarihimizde yer edindi. Kendisini de tebrik ediyorum. Hocamızın da en uzun süre görev aldığı takım Sivasspor Kulübü." dedi.

Uğur Çiftçi Sivasspor ile 4 yıl uzattı... Tecrübeli sol beke rekor sözleşme Sivasspor yönetimi tecrübeli sol bek Uğur Çiftçi'nin sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını açıkladı... 2018 yazında Gençlerbirliği'nden transfer edilen ve 4 sezondur Kırmızı-Beyazlı formayı giyen 30 yaşındaki futbolcu 4 sezon da Yiğidolar'da top koşturacak.

NEDEN 1'ER YILLIK İMZALIYOR?

Bu güzel birlikteliğin devamını sağlamak amacıyla Çalımbay ile 1 yıl daha sözleşme imzaladıklarını dile getiren Otyakmaz, "Bu 1 yıl sembolik, geçen sene de söylemiştik. Hocamızın da prensipleri gereği 1'er yıllık sözleşme yapıyoruz. Hocamızla uzun süreler gönül sözleşmesi imzalamış durumda olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Yine bugün hocamızla bir yıl daha takımımızı UEFA Avrupa Ligi'ne ve tekrar Süper Lig'e hazırlayacak takımı oluşturmak için tekrar imzamızı atıyoruz. Hem bize hem de hocamıza hayırlı, uğurlu olması dileklerimle." diye konuştu.

"LİGDEKİ TEK HEDEF İLK 5 OLMASI GEREKİYOR"

Çalımbay ise memleketinin takımı Sivasspor'da tekrar çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Başarılı teknik direktörün sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Avrupa kupalarına gidildi, ligde de çok güzel yerde olundu. Onun için burada ligdeki tek hedef ilk 5 olması gerekiyor, benim düşüncem bu. Tabii ki ligin gidişatı kolay değil, onun için ona göre bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu sezon kendimizi her türlü hazırlamamız gerekiyor. Çok maç oynayacağız, özellikle Avrupa kupalarında oynayacağımız play-off maçı şu anda bizim en büyük hedefimiz."

Dozer kepçesinde şampiyonluk turu... Sivasspor taraftarları sokağa döküldü Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1 berabere biten final maçında Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor'un galibiyeti Sivas'ta tarihi meydanda coşkuyla kutlandı.

SÜPER KUPA SINAVI VAR

"Şu andaki tek hedef bütün hazırlığımız her şeyimiz Süper Kupa ve ondan sonra da Avrupa kupasında oynayacağımız play-off. Çünkü o play-offu geçtiğimiz takdirde Sivasspor her türlü çok büyük avantaj yakalayacak. Onun için çok uzun maçlar oynayacağız. Hem lig hem orayı birlikte götürmek zorunda kalacağız. Onun için her şeyden önce kadromuzu güzel bir şekle getirmemiz gerekiyor."

Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Böylelikle yiğidolar söz konusu kupayı ilk kez müzesine götürdü.

"MUTLAKA 4-5 TRANSFER YAPMALIYIZ"

"Mutlaka 4-5 çok iyi transfer yapmamız gerekiyor. Yönetimimizle görüştüm ve aynı fikirdeyiz. Önemli olan oyuncuları bulup o arkadaşları bir an önce kampımıza katıp ondan sonra güçlü bir şekilde hem lige hem de Avrupa kupalarına girmemiz gerekiyor. Benim öncelikli hedefim tabii ki lig ama Avrupa kupalarında da ilerlemek istiyoruz. Orada da kolay elenip bir an önce Türkiye'ye dönmek istemiyoruz, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

26 Haziran'da kırmızı-beyazlı takımın topbaşı yapacağını söyleyen Çalımbay, güçlü bir kadro kurarak Avrupa'da söz sahibi olmak istediklerini aktardı.