Türkiye Gazetesi

Eski İngiliz futbolcu Ashley Cole, Ocak 2020’de Surrey’deki evinde karısı ve çocukları yanındayken uğradığı silahlı soygunun travmasını halen atlamamış görünüyor. Ashley’i bağlayan ve parmaklarını kesmekle tehdit eden soyguncular, saatler, telefonlar, nakit para ve altınlarla kayıplara karışmıştı.

ÇOBAN KÖPEĞİNE BAHÇEDE EĞİTİM

Eski futbolcu, ailesini korumak üzere evine bir köpek satın aldı. Nişanlısı Sharon Canu, Alman çoban köpeğinin bahçede eğitim görürken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

Ashley’in alım yaptığı Elit Koruma Köpekleri kurumunun köpeklerinin fiyatı 20.000 sterlinden (yaklaşık 400.000 TL) başlıyor. Kurum, “Tüm yavrularımız, nesiller boyu deneyime sahip asker ve polis geçmişlerinden geliyor” ifadesiyle kendisini tanıtıyor.

Ashley Cole futbolu bıraktı Arsenal, Chelsea ve Roma gibi takımlarda forma giyen İngiliz futbolcu Cole, 38 yaşında kariyerine son verdi.

Zeki Çelik Jose Mourinho'nun AS Roma'sına doğru Milli sağ bek Zeki Çelik, AS Roma'ya... İtalyan basını Jose Mourinho'nun Zeki'yi kadrosunda görmek istediğini Lille kulübüyle bonservis pazarlıkları yapıldığını yazdı. Geçen sezon en büyük sorunu sağ bekte yaşayan Serie A ekibi, gelecek sezon aynı sorunu yaşamamak için Zeki Çelik transferini bitirmek istiyor. 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro...