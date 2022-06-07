Türkiye Gazetesi

Hazırlık maçında Güney Kore ile Şili karşı karşıya geldi. Kore'nin Daejeon kentindeki maçtan ev sahibi ülke 2-0 galip ayrıldı. Güney Kore'nin gollerini Premier League'de oynayan iki yıldızı attı. Wolverhampton'da iyi bir sezon geçiren Hee-Chan Hwang'in 12'de attığı golle 1-0 öne geçen Asya devinde Tottenham Hotspur'un süper yıldızı Heung-Min Son 90. dakikada tabelayı belirledi.

KAVGAYI AYIRDI SOSYAL MEDYA YIKILDI

Şili'nin iki stoper ilk yarı biterken saha içinde tartışmaya başladı. Paulo Diaz ile Benjamin Kuscevic arasındaki gerilim maçı izleyenlerin de dikkatinden kaçmadı. Diaz sert bir şekilde takım arkadaşının üzerine yürüdü. İki stoper'in arasındaki Son, araya girerek kavgayı ayırdı.

Heung-MinSon'un bu çabası sosyal medyada gündeme geldi. Bazı Twitter kullanıcıları "Nobel Barış Ödülü Son'a verilsin" esprileriyle gülümsetti.

HARRY KANE - SON UYUMU

Tottenham'ın 29 yaşındaki forveti Heung-Min Son geçtiğimiz sezon Premier League'de 35 maçta 23 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Özellikle İngiliz yıldız Harry Kane'le mükemmel bir ikili oluşturan Güney Koreli, tarihin en forvet ikilileri arasında gösteriliyor.

Heung-Min Son Londra ekibine 2015 yazında Leverkusen'den 30 milyon euroya transfer olmuştu.

Zeki Çelik Jose Mourinho'nun AS Roma'sına doğru Milli sağ bek Zeki Çelik, AS Roma'ya... İtalyan basını Jose Mourinho'nun Zeki'yi kadrosunda görmek istediğini Lille kulübüyle bonservis pazarlıkları yapıldığını yazdı. Geçen sezon en büyük sorunu sağ bekte yaşayan Serie A ekibi, gelecek sezon aynı sorunu yaşamamak için Zeki Çelik transferini bitirmek istiyor. 25 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro...

Ashley Cole 400 bin liralık güvenlik köpeği satın aldı Evi soyulan eski futbolcu Ashley Cole 400.000 liralık güvenlik köpeği satın aldı. Arsenal, Chelsea ve İngiltere Milli Takımı'nın unutulmaz sol beki soygun travmasını atlatamıyor.