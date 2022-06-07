Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetim kurulu ile yemekte bir araya geldi.

OTELE FENERBAHÇE BAYRAĞI ASTI

Sürmen, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilişkilere de değinerek, şunları kaydetti:

"Ali Koç şuraya gelse onu kovacak halimiz yok. Masamıza alır eleştirimizi yaparız. İkramda da bulunuruz. O ayrı bir şey. Ancak Ali Koç 'İstanbul’da Trabzonspor bayrağının ne işi var' diyor. Sen Trabzonspor’la maç öncesi Trabzon’daki otele Fenerbahçe bayrağı astın, biz sana bir şey mi söyledik? Bu yanlış bir şey değil. Gayet tabi o otelde kalıyorsunuz kapısına bayrağınızı asmak isteyebilirsiniz."

"Bunlar olağan şeyler. Ali Koç olağan olmayan, akıl dışı konuşmalar yapıyor. Hani becerebilsek de Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş seyircisi bir arada oturabilse... Altay maçında Fenerbahçe taraftarının forması ile Trabzonspor’un maçında olması ne kadar güzel bir görüntü. Bizim arzu ettiğimiz bu. Başkalarının ne istediği bizi ilgilendirmiyor. Biz Türk futbolu nasıl iyi olacaksa onu istiyoruz."

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