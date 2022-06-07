Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Woods, "Bedenimin büyük bir golf şampiyonası için daha güçlü hale gelmesi adına daha fazla zamana ihtiyacı var. Gelecek ay İrlanda'da oynamaya hazır olmayı planlıyorum." açıklamasını yaptı. 46 yaşındaki golfçü, "Yakında tekrar oynayacağım için heyecanlıyım." ifadesini de kullandı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Golfün büyük turnuvalarından 15 kez zaferle ayrılarak ABD'li Jack Nicklaus'un (18) ardından en başarılı ikinci isim olan Woods, Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliği (PGA) Tur'da ise en fazla turnuva galibiyeti (82) alan golfçü unvanını ABD'li Sam Snead ile paylaşıyor.

En çok gelir elde eden sporcular arasında yer alan ve son yıllarda üst üste sakatlıklar yaşayan Woods, son olarak geçen yıl geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden iyileşme süreci nedeniyle bir süredir turnuvalara katılamıyor.

Trafik kazası geçiren Tiger Woods hastaneye kaldırıldı ​ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods, California'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırıldı.

İspanyol tenisçi Nadal'dan üzen haber: Kariyeri bitebilir İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ayağındaki sakatlıkla ilgili başlayacağı tedavi sürecinden olumlu sonuç alamaması halinde profesyonel spor hayatının geleceği konusunda karar vermek zorunda kalacağını belirtti.

Fransa Açık'ta zafer Nadal'ın oldu Fransa Açık tek erkeklerde şampiyon belli oldu. İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenerek zafere ulaştı.