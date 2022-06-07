Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Litvanya'ya konuk oldu. Maçından başından sonuna üstün bir oyun kuran A Milli Takım, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibimize galibiyeti getiren golleri 2. ve 14. dakikada Doğukan Sinik, 56. dakikada penaltıdan ve 81. dakikada Serdar Dursun, 89. dakikada Yunus Akgün ve 90. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Bu sonucun ardından Türkiye, grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Litvanya ise iki maç sonunda henüz puanla tanışamadı.

MİLLİ TAKIMDA 6 DEĞİŞİKLİK

Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Faroe Adaları karşılaşmasına göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı. Kuntz, Faroe Adaları maçında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Dorukhan Toköz, Kerem Aktürkoğlu ve Enes Ünal'ın, yerine Doğan Alemdar, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Salih Özcan, Doğukan Sinik ve Serdar Dursun'a ilk 11'de şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Doğan Alemdar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Halil Dervişoğlu ve Serdar Dursun ilk 11'iyle çıktı.

Millilerde hafif sakatlıkları bulunan Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz ve Berkan Kutlu ise tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda yer almadı.

DOĞAN ALEMDAR İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği kaleci Doğan Alemdar'a ilk 11'de şans verdi. Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen Tiago Çukur, Eren Elmalı ve Cenk Özkaçar ise maç kadrosuna alınmadı. A Milli Takım'da Serdar Dursun ve Doğukan Sinik, ay-yıldızlı forma ile ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Serdar Dursun daha önce milli forma ile çıktığı 5 maçta da sonradan oyuna girmişti. Serdar bu 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşamıştı. Doğukan Sinik da ay-yıldızlı forma ile iki maçta sonradan oyuna girmişti.

MAÇA GOLLE BAŞLADIK

Karşılaşmanın 2. dakikasında Doğukan Sinik ile öne geçtik. Doğukan Sinik, karşılaşmanın 14. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a yükseltti. Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

A Milli Takım, karşılaşmanın 55. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen isim Serdar Dursun oldu, hata yapmadı ve skoru 3-0'a taşıdı. Karşılaşmada son sözü Serdar Dursun söyledi. Tecrübeli futbolcu skoru 4-0'a çıkardı.

SON DAKİKALARDA İKİ GOL

A Milli Takım'da Yunus Akgün, 89. dakikada skoru 5-0 yaptı, Halil Dervişoğlu ise 90. dakikada maçın skorunu 6-0 olarak belirledi.

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